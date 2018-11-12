Житель Воронежской области убил занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность ритуалов

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-12T13:01:04+03:00

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Житель Лискинского района убил занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность его ритуалов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 12 ноября.

Выяснилось, что в феврале 52-летний мужчина приехал в пгт Подгоренский к 66-летнему лекарю, который долгое время занимался народной медициной и заговорами. К нему за помощью часто обращались как местные жители, так и приезжие. Неоднократно приезжал к нему и житель Лискинского района для решения личных проблем, однако высказывал недовольство по поводу неэффективности проводимых ритуалов и отсутствия положительных результатов. В один из таких визитов мужчины окончательно разругались. Тогда разгневанный «клиент» схватил ранее принесенный им для проведения обрядов нож и воткнул его знахарю в грудь. После этого преступник сбежал.

- По изъятым с места происшествия окуркам и орудию преступления – ножу, были назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, установлен генотип предполагаемого преступника. Более 36 лиц из числа знакомых и «клиентов» погибшего отработаны на причастность к совершенному преступлению, у них отобраны необходимые образцы, истребованы данные телефонных соединений. Кроме того, были изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения, установленные на зданиях, расположенных неподалеку от места совершения преступления, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге подозреваемого задержали. Он признал свою вину. Однако мужчина настаивал на том, что оборонялся от хозяина дома, пытавшегося ударить его топором. Но данная версия была опровергнута следственным путем.

Расследование завершено. Уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) следователи передали в суд.