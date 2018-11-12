2018-11-12T12:35:18+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» расстался с вратарем и защитником

Один не выручал, другой, видимо, рассматривал нашу команду как временное пристанище
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В группе ХК «Буран» ВКонтакте сообщили о том, что расторгнуты контракты с Александром Пиманкиным и Алексеем Васильченко.

Александр Пиманкин перешел «Буран» в этом году из орского «Южного Урала». Может, и совпадение, но не в пользу Александра – то, что тогдашняя его команда с момента его убытия обогнала «ураганных» в турнирной таблице. В серии разгромов «ураганных», прервавшейся совсем недавно, велика вина всей линии обороны, но и вратарь не выручал.

У Алексея Васильченко другая история. Пришедший из экзотического чемпионата Румынии, но в то же время имевший опыт выступлении в КХЛ, Алексей долго не мог дозаявиться. По всей видимости, у него «нарисовался» вариант получше, а сейчас он принял реальные очертания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наркокурьер вез из Воронежа в Лиски 24 пакетика с зельем
Житель Воронежской области убил занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность ритуалов
Музыкант оркестра Большого театра приглашает воронежцев на "Испанскую фантазию"
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионер сбил 15-летнюю девочку
Губернатор Воронежской области нашел замену Геннадию Макину
В Воронежской области «семерка» вылетела в кювет: пострадала 34-летняя женщина
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
В Воронеже возле мусорного бака нашли труп мужчины с перерезанным горлом
В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников
В Воронеже подцепивших вшей учеников не пустят в школу без справки от врача
В мэрии рассказали, сколько человек подхватили вшей в новой воронежской школе
В Воронеже ночью разбился 26-летний мотоциклист
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%