Воронежский «Буран» расстался с вратарем и защитником

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-12T12:35:18+03:00

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В группе ХК «Буран» ВКонтакте сообщили о том, что расторгнуты контракты с Александром Пиманкиным и Алексеем Васильченко.

Александр Пиманкин перешел «Буран» в этом году из орского «Южного Урала». Может, и совпадение, но не в пользу Александра – то, что тогдашняя его команда с момента его убытия обогнала «ураганных» в турнирной таблице. В серии разгромов «ураганных», прервавшейся совсем недавно, велика вина всей линии обороны, но и вратарь не выручал.

У Алексея Васильченко другая история. Пришедший из экзотического чемпионата Румынии, но в то же время имевший опыт выступлении в КХЛ, Алексей долго не мог дозаявиться. По всей видимости, у него «нарисовался» вариант получше, а сейчас он принял реальные очертания.