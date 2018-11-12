2018-11-12T12:30:54+03:00
Происшествия

В Воронеже на пешеходном переходе пенсионер сбил 15-летнюю девочку

Ребенка с сотрясением головного мозга и переломом плечевой кости госпитализировали
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже на регулируемом пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в городской автоинспекции в понедельник, 12 ноября.

Авария произошла 10 ноября в 20.05 на переулке Отличников недалеко от дома 6Д. «Деу Нексия» , которой управлял 67-летний местный житель, ехала в сторону улицы Цимлянской. На пешеходном переходе со светофором мужчина сбил ребенка.

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, девочку с сотрясением головного мозга и переломом левой плечевой кости госпитализировали в БСМП №1. Причины и обстоятельства ДТП теперь выясняют сотрудники полиции.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что перед пешеходным переходом следует сбавить скорость и остановиться. А пешеходам перед пересечением проезжей части необходимо убедититься, что водитель действительно затормозил и заметил переходящего дорогу.

- Будьте внимательны, даже когда переходите дорогу на разрешающий сигнал светофора. Зимой тормозной путь автомобиля увеличивается. Дождитесь полной остановки машины. В ночное время носите светоотражающие элементы, чтобы стать заметнее на дорогах, - убедительно попросили сотрудники госавтоинспекции.

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