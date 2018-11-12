Губернатор Воронежской области нашел замену Геннадию Макину

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-12T12:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 ноября, в правительстве Воронежской области сообщили о том, что Александр Гусев подписал указ о назначении Сергея Трухачева и.о. заместителя главы области. Сергей Борисович будет руководить аппаратом губернатора и правительства региона. Формально, правда, в должности его должны утвердить депутаты.

43-летний Сергей Трухачев с сентября 2013 года возглавлял управление судебного департамента в Воронежской области. На заре карьеры Сергей Борисович занимался бизнесом, потом возглавлял службу судебных приставов сначала Воронежской, а затем Тульской областей.

Надо сказать, что Сергей Трухачев пошел по стопам своего отца. Борис Трухачев в свое время был вице-мэром Воронежа. А сейчас ушел в бизнес. Таким образом, карьеры отца и сына развиваются в диаметрально противоположных направлениях.

Напомним, ранее на посту руководителя аппарата и по совместительству зама губернатора трудился Геннадий Макин, 2 июля ушедший в отставку. Приходивший на эту должность как человек, имевший изрядный опыт работы и, что не менее важно, хорошие знакомства в финансовых кругах в Москве, Геннадий Иванович на финише своей карьеры ухитрился стать одной из фигур сразу двух скандалов. Один – в связи с добавлением голосов на выборах своему хорошему знакомому банкиру Абубакару Арсамакову. Пострадал больше всего лишившийся поста глава регионального избиркома Владимир Селянин. Однако курировал те самые выборы, по неофициальной информации, именно Макин. Кроме того, вспыхнул, но сейчас уже затих скандал с якобы избитым друзьями Геннадия Ивановича таксистом. Макина подозревали в том, что он был в курсе расправы. Любопытно, что после ухода чиновника в отставку об этом деле резко перестали говорить.