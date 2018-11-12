В Воронежской области «семерка» вылетела в кювет: пострадала 34-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-12T11:47:13+03:00

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В Хохольском районе Воронежской области «семерка» опрокинулась в кювет. В аварии пострадала 34-летняя женщина. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежской области в понедельник, 12 ноября.

ДТП произошло в минувшее воскресенье в 11 утра. В Хохольском районе на 55 километре трассы «Воронеж-Луганск» водитель «ВАЗ-21074» не справилась с управлением и вылелета в кювет. За рулем находилась 34-летняя жительница совхоза «Острогожский». В результате аварии она не пострадала. Травмы различной степени тяжести получила ее 34-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в медико-санитарную часть в Нововоронеже.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ночью в Воронеже погиб 26-летний мотоциклист. Молодой человек не справился с управлением и налетел на препятствие.