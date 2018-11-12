В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-12T11:38:28+03:00

Со звонка в МЧС до полного тушения пожара прошло 24 минуты, но мужчину спасти не удалось. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В воскресенье, 11 ноября, в 19.20 в МЧС сообщили о пожаре в селе Высокое Лискинского района.

- На место ЧП выехали шесть человек на двух машинах. Горел жилой дом 8х10 метров. Пожар удалось потушить в 19.44. Огонь повредил две комнаты на площади 20 квадратных метров. Внутри нашли тело 52-летнего мужчины. Причину пожара сейчас устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области