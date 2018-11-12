2018-11-12T11:38:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Трагедия случилась в Лискинском районе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Со звонка в МЧС до полного тушения пожара прошло 24 минуты, но мужчину спасти не удалось.Со звонка в МЧС до полного тушения пожара прошло 24 минуты, но мужчину спасти не удалось.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 11 ноября, в 19.20 в МЧС сообщили о пожаре в селе Высокое Лискинского района.

- На место ЧП выехали шесть человек на двух машинах. Горел жилой дом 8х10 метров. Пожар удалось потушить в 19.44. Огонь повредил две комнаты на площади 20 квадратных метров. Внутри нашли тело 52-летнего мужчины. Причину пожара сейчас устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наркокурьер вез из Воронежа в Лиски 24 пакетика с зельем
Житель Воронежской области убил занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность ритуалов
Музыкант оркестра Большого театра приглашает воронежцев на "Испанскую фантазию"
Воронежский «Буран» расстался с вратарем и защитником
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионер сбил 15-летнюю девочку
Губернатор Воронежской области нашел замену Геннадию Макину
В Воронежской области «семерка» вылетела в кювет: пострадала 34-летняя женщина
В Воронеже возле мусорного бака нашли труп мужчины с перерезанным горлом
В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников
В Воронеже подцепивших вшей учеников не пустят в школу без справки от врача
В мэрии рассказали, сколько человек подхватили вшей в новой воронежской школе
В Воронеже ночью разбился 26-летний мотоциклист
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%