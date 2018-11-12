В Воронеже возле мусорного бака нашли труп мужчины с перерезанным горлом

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-12T10:59:48+03:00

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В Воронеже возле мусорного бака на улице Депутатской, 16 местные жители нашли труп 51-летнего мужчины с перерезанным горлом. Шокированные горожане сообщили о страшной находке в полицию. Через некоторое время силовики задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 55-летний знакомый убитого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 12 ноября.

Выяснилось, что в ночь с 4 на 5 ноября мужчины вместе выпивали в квартире 55-летнего воронежца. В это время между ними возник конфликт, и хозяин квартиры стал избивать гостя. Под руку ему попался нож, которым он нанес знакомому несколько ранений. Несмотря на случившееся, гость уходить не стал и остался ночевать. На утро хозяин обнаружил 51-летнего товарища уже мертвым. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате повреждения сонной артерии.

Через несколько дней 55-летний местный житель тайно вынес труп на улицу и спрятал его неподалеку от дома на мусорной свалке, присыпав тело сухими листьями.

Следственными органами СК РФ по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый признал свою вину. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый, по объектам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская в целях установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.