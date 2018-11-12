В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников
Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, региональный парламент утвердил ряд законодательных изменений в сфере обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые начнут действовать с 1 января 2019 г.
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В частности, выпускники интернатов, имеющие проблемы с адаптацией к реальной жизни, смогут пользоваться специализированными жилыми помещениями без риска потерять их в перспективе из-за противоправных действий других лиц или собственных ошибок.