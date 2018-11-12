В Воронеже подцепивших вшей учеников не пустят в школу без справки от врача

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-12T11:14:53+03:00

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В Воронеже подцепивших вшей учеников школы №102 на улице Шишкова, 146/8 не пустят на занятия без справки от врача. Школьникам предстоит пройти лечение и провести комплекс профилактических мероприятий. Только после этого они снова смогут вернуться к обучению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 12 ноября.

- Выявленые дети, пораженные педикулезом, просанированы с отстранением от посещения школы. За лицами, контактировавшими с больными педикулезом, установлено медицинское наблюдение сроком на один месяц с проведением регулярных плановых осмотров и с занесением результатов осмотра в журнал, - прокомментировали в горадминистрации.

Напомним, после обследования 1614 учеников и 102 преподавателей, педикулез был выявлен у 20 школьников. В помещениях учебного заведения была проведена дезинфекция.