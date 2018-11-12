2018-11-12T10:15:10+03:00
Общество

В мэрии рассказали, сколько человек подхватили вшей в новой воронежской школе

В учреждении педикулез выявили у 20 учеников
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В мэрии Воронежа сообщили, сколько человек подхватили вшей в школе №102 на Шишкова, 146/8. По данным ведомства, педикулез выявили у 20 учеников. Всего было обследовано 1614 школьника и 102 учителя.

Также в пресс-службе горадминистрации рассказали, что помещение учебного заведения уже дезинфицировали.

Напомним, тревогу по поводу "эпидемии педикулеза" забили в новой воронежской школе 8 ноября. Тогда же сотрудники медучреждения, за которым закреплена школа, начали проводить обследования учеников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наркокурьер вез из Воронежа в Лиски 24 пакетика с зельем
Житель Воронежской области убил занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность ритуалов
Музыкант оркестра Большого театра приглашает воронежцев на "Испанскую фантазию"
Воронежский «Буран» расстался с вратарем и защитником
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионер сбил 15-летнюю девочку
Губернатор Воронежской области нашел замену Геннадию Макину
В Воронежской области «семерка» вылетела в кювет: пострадала 34-летняя женщина
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
В Воронеже возле мусорного бака нашли труп мужчины с перерезанным горлом
В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников
В Воронеже подцепивших вшей учеников не пустят в школу без справки от врача
В Воронеже ночью разбился 26-летний мотоциклист
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%