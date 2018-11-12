В мэрии рассказали, сколько человек подхватили вшей в новой воронежской школе

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-12T10:15:10+03:00

В учреждении педикулез выявили у 20 учеников

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В мэрии Воронежа сообщили, сколько человек подхватили вшей в школе №102 на Шишкова, 146/8. По данным ведомства, педикулез выявили у 20 учеников. Всего было обследовано 1614 школьника и 102 учителя.

Также в пресс-службе горадминистрации рассказали, что помещение учебного заведения уже дезинфицировали.

Напомним, тревогу по поводу "эпидемии педикулеза" забили в новой воронежской школе 8 ноября. Тогда же сотрудники медучреждения, за которым закреплена школа, начали проводить обследования учеников.