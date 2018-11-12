В Воронеже ночью разбился 26-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-12T09:57:47+03:00

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В Воронеже разбился 26-летний мотоциклист. Авария произошла в ночь на 12 ноября на бульваре Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 26-летний житель Калачеевского района ехал на мотоцикле «Хонда CBR 600 RR» по улице Жукова со стороны улицы Владимира Невского в сторону бульвара Победы. В 3.20 ночи он врезался в препятствие. С травмами молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался в медучреждении.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 101 ДТП, из них в областном центре – 53, на федеральных трассах – 6, в районах области – 42.В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 1 человек погиб.