2018-11-12T09:57:47+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью разбился 26-летний мотоциклист

Авария произошла на бульваре Победы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В Воронеже разбился 26-летний мотоциклист. Авария произошла в ночь на 12 ноября на бульваре Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 26-летний житель Калачеевского района ехал на мотоцикле «Хонда CBR 600 RR» по улице Жукова со стороны улицы Владимира Невского в сторону бульвара Победы. В 3.20 ночи он врезался в препятствие. С травмами молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался в медучреждении.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 101 ДТП, из них в областном центре – 53, на федеральных трассах – 6, в районах области – 42.В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 1 человек погиб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наркокурьер вез из Воронежа в Лиски 24 пакетика с зельем
Житель Воронежской области убил занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность ритуалов
Музыкант оркестра Большого театра приглашает воронежцев на "Испанскую фантазию"
Воронежский «Буран» расстался с вратарем и защитником
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионер сбил 15-летнюю девочку
Губернатор Воронежской области нашел замену Геннадию Макину
В Воронежской области «семерка» вылетела в кювет: пострадала 34-летняя женщина
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
В Воронеже возле мусорного бака нашли труп мужчины с перерезанным горлом
В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников
В Воронеже подцепивших вшей учеников не пустят в школу без справки от врача
В мэрии рассказали, сколько человек подхватили вшей в новой воронежской школе
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%