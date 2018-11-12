Двое воронежцев пытались поймать машину лопатой прямо на проезжей части
В Воронеже двое мужчин пытались поймать машину лопатой прямо на проезжей части. Местные жители в прямом смысле бросались на авто неподалеку от пешеходного перехода на улице Новосибирской. Видео пользователи опубликовали в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» в соцсети накануне, 11 ноября.
Автор назвал свой ролик: «поймать такси «по-машметовски». В комментариях местные жители предложили прокатить мужчин разве что на капоте и возмутились таким поведением пешеходов. Некоторым водителям приходилось даже останавливаться, чтобы не сбить двух отчаянных и не устроить ДТП.
Удалось ли рисковым парням остановить авто, неизвестно.
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