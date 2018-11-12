2018-11-12T08:46:58+03:00
Общество

В Воронежской области покупатели одного из магазинов обуви нашли на подошве раздавленную мышь

Инцидент произошел в городе Павловске
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

Покупатель одного из обувных магазинов в городе Павловске нашел на подошве нового ботинка раздавленную мышь. Бедное животное буквально впечаталось в резину. Фото местные жители опубликовали в группе «Подслушано в Павловске» в соцсети накануне, 11 ноября.

- Обувь с сюрпризом, - подписал снимок автор.

Горожан такая находка шокировала. В комментариях к посту пользователи пожалели землеройку и предположили, что этим ботинком беднягу и прихлопнули, а затем вернули обувь на полку. Местные жители уверены, теперь покупателей у магазина «с сюрпризами» станет гораздо меньше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое воронежцев пытались поймать машину лопатой прямо на проезжей части
В воронежском общежитии сгорела комната
Воронежцы пожаловались на организацию концерта группы «Ленинград»
Огромную крысу заметили в подъезде новостройки в Воронеже
В Воронеже "Фольксваген" врезался в "Тойоту" и полицейский автомобиль
Воронежцы: в многоэтажке на левом берегу месяц нет холодной воды
Воронежцы могут подарить сиротам добрые книги на Новый Год
Воронежцев просят передать в дом престарелых уютные вещи и красочные открытки к Новому Году
На новой неделе будет -7: синоптики обещают воронежцам мороз и солнце
В Воронежской области уже две ночи не могут найти пропавшую 81-летнюю бабушку
"Лада" и "ГАЗель" насмерть сбили воронежца, перебегавшего дорогу
В Воронеже задержали мошенника, который под предлогом ремонта не вернул чужую машину
Воронежцы: после введения платных парковок в центре машины стали блокировать выезд станции скорой помощи
Полицейские в Воронежской области по горячим следам поймали поджигателя частного дома
Воронеж попал в десятку городов, где чаще всего нарушают на дороге и платят штрафы
Сергей Волгин после разгрома «Спартака-2»: «Нам не хватает стабильности»
Виктор Булатов в Воронеже заявил, что в московском «Спартаке» эпидемия
Воронежский «Факел» разгромил московский «Спартак-2»
Ночью в Воронеже обещают небольшой снег