В Воронежской области покупатели одного из магазинов обуви нашли на подошве раздавленную мышь

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-12T08:46:58+03:00

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Покупатель одного из обувных магазинов в городе Павловске нашел на подошве нового ботинка раздавленную мышь. Бедное животное буквально впечаталось в резину. Фото местные жители опубликовали в группе «Подслушано в Павловске» в соцсети накануне, 11 ноября.

- Обувь с сюрпризом, - подписал снимок автор.

Горожан такая находка шокировала. В комментариях к посту пользователи пожалели землеройку и предположили, что этим ботинком беднягу и прихлопнули, а затем вернули обувь на полку. Местные жители уверены, теперь покупателей у магазина «с сюрпризами» станет гораздо меньше.