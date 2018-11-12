2018-11-12T08:18:07+03:00
Происшествия

В воронежском общежитии сгорела комната

Пожар произошел на девятом этаже здания на улице Хользунова
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: Денис Перминов.Фото: Денис Перминов.
Изменить размер текста:

В общежитии №6 Воронежского госуниверситета сгорела комната. Пожар произошел на девятом этаже здания на улице Хользунова,46. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 16.58 воскресенья, 11 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщили спасатели, огонь повредил вещи на территории 15 кв.км. По предварительной информации, никто не пострадал. Потушить возгорание удалось в 17:21. Причина пожара пока уточняется.

Напомним, в последнее время общежития ВГУ в Северном микрорайоне часто становятся местом ЧП. Так, в сентябре из общежития на улице Хользунова, 74 из-за пожара пришлось эвакуировать 16 человек. Тогда возгорание произошло в одном из коридоров здания. К счастью, обошлось без жертв. А в конце октября на Хользунова, 40 из девятиэтажки пришлось вывести всех студентов - вахтеры нашли бесхозную сумку и предположили, что там может находиться бомба. После проверки сотрудниками МЧС и ГРУ подозрения не подтвердились.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое воронежцев пытались поймать машину лопатой прямо на проезжей части
В Воронежской области покупатели одного из магазинов обуви нашли на подошве раздавленную мышь
Воронежцы пожаловались на организацию концерта группы «Ленинград»
Огромную крысу заметили в подъезде новостройки в Воронеже
В Воронеже "Фольксваген" врезался в "Тойоту" и полицейский автомобиль
Воронежцы: в многоэтажке на левом берегу месяц нет холодной воды
Воронежцы могут подарить сиротам добрые книги на Новый Год
Воронежцев просят передать в дом престарелых уютные вещи и красочные открытки к Новому Году
На новой неделе будет -7: синоптики обещают воронежцам мороз и солнце
В Воронежской области уже две ночи не могут найти пропавшую 81-летнюю бабушку
"Лада" и "ГАЗель" насмерть сбили воронежца, перебегавшего дорогу
В Воронеже задержали мошенника, который под предлогом ремонта не вернул чужую машину
Воронежцы: после введения платных парковок в центре машины стали блокировать выезд станции скорой помощи
Полицейские в Воронежской области по горячим следам поймали поджигателя частного дома
Воронеж попал в десятку городов, где чаще всего нарушают на дороге и платят штрафы
Сергей Волгин после разгрома «Спартака-2»: «Нам не хватает стабильности»
Виктор Булатов в Воронеже заявил, что в московском «Спартаке» эпидемия
Воронежский «Факел» разгромил московский «Спартак-2»
Ночью в Воронеже обещают небольшой снег