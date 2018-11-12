В воронежском общежитии сгорела комната

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-12T08:18:07+03:00

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В общежитии №6 Воронежского госуниверситета сгорела комната. Пожар произошел на девятом этаже здания на улице Хользунова,46. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 16.58 воскресенья, 11 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщили спасатели, огонь повредил вещи на территории 15 кв.км. По предварительной информации, никто не пострадал. Потушить возгорание удалось в 17:21. Причина пожара пока уточняется.

Напомним, в последнее время общежития ВГУ в Северном микрорайоне часто становятся местом ЧП. Так, в сентябре из общежития на улице Хользунова, 74 из-за пожара пришлось эвакуировать 16 человек. Тогда возгорание произошло в одном из коридоров здания. К счастью, обошлось без жертв. А в конце октября на Хользунова, 40 из девятиэтажки пришлось вывести всех студентов - вахтеры нашли бесхозную сумку и предположили, что там может находиться бомба. После проверки сотрудниками МЧС и ГРУ подозрения не подтвердились.