2018-11-12T07:08:46+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на организацию концерта группы «Ленинград»

Горожане смогли попасть в зал только спустя 45 минут после начала
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Людмила Резникова.Фото: Людмила Резникова.
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Воронежцы пожаловались на организацию концерта группы «Ленинград». Горожане смогли попасть в зал только спустя 45 минут после начала. Свои возмущения жители высказали в популярной группе в соцсети в воскресенье, 11 ноября.

- Как обычно «Ленинград» неподражаем!!! «Но есть один момент...» Что же такое было с организацией концерта со стороны СК «Юбилейный». Мы попали внутрь в 19.45. Шнур уже пропел все экспонаты и три вэ. Как так-то, люди? Почему продано было билетов куча, а продумано хуже некуда, почему лавэ берут, а не отрабатывают, и кто восполнит (читай компенсирует) эти 45 минут??? Обидно до слез, - написала местная жительница Людмила.

В комментариях многие воронежцы поддержали возмущения горожанки. Но были и те, кто не согласился с девушкой.

- Кто захотел, тот попал на концерт вовремя и даже заранее, - написал мужчина.

А вы как считаете, виноваты зрители или организаторы?

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