2018-11-12T06:40:06+03:00
Общество

Огромную крысу заметили в подъезде новостройки в Воронеже

Нового жильца обнаружили владельцы квартир на улице Фридриха Энгельса, 5а
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Антон Боев.Фото: Антон Боев.
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В подъезде дома №5а по Фридриха Энгельса воронежцы обнаружили огромную крысу. Грызун сидел на трубе над дверью. Судя по всему, животное решило погреться. Фото зверя горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Новые жители респектабельного дома по ул. Фр.Энгельса, 5а, - иронично подписал снимок автор.

В комментариях воронежцев шокировал размер крысы. Многим животное показалось просто огромным.

А самих жильцов дома возмутило само появление грызунов в их подъезде. Они никак не могли понять, откуда прибежали животные.

- Вроде мусорку нормально убирают, столовых никаких нет, - написали они.

Но медлить с решением горожане не стали, пока зверь шипел и бегал по подъезду, жильцы вызвали дератизаторов.

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