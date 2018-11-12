Огромную крысу заметили в подъезде новостройки в Воронеже
В подъезде дома №5а по Фридриха Энгельса воронежцы обнаружили огромную крысу. Грызун сидел на трубе над дверью. Судя по всему, животное решило погреться. Фото зверя горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.
- Новые жители респектабельного дома по ул. Фр.Энгельса, 5а, - иронично подписал снимок автор.
В комментариях воронежцев шокировал размер крысы. Многим животное показалось просто огромным.
А самих жильцов дома возмутило само появление грызунов в их подъезде. Они никак не могли понять, откуда прибежали животные.
- Вроде мусорку нормально убирают, столовых никаких нет, - написали они.
Но медлить с решением горожане не стали, пока зверь шипел и бегал по подъезду, жильцы вызвали дератизаторов.