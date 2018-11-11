В Воронеже "Фольксваген" врезался в "Тойоту" и полицейский автомобиль
После этого иномарка врезалась в бортик виадука
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В Воронеже "Фольксваген Пассат" протаранил служебный полицейский автомобиль и "Тойоту Камри". Это произошло на улице Плехановской, на съезде с виадука. Иномарка двигалась со стороны Московского проспекта в направлении Кольцовской. 28-летний воронежец за рулем "Фольксвагена" не справился с управлением и врезался сначала в "Тойоту", а после его обросило уже на машину правоохранителей. Далее авто стукнулось о бортик виадука.
По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал. А вот машины получили повреждения.