Воронежцы: в многоэтажке на левом берегу месяц нет холодной воды

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-11T19:27:10+03:00

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Житель левого берега пожаловался на отсутствие нормального напора в кране холодной воды. По его словам, кран часто и вовсе пересыхает. И это несмотря на исправную оплату коммунальных услуг. О проблеме воронежец написал пост в сообществе "Типичный Воронеж":

- По адресу Ленинский проспект, 134 уже который месяц нет холодной воды, а если есть то течёт тоненькой струей, писали коллективную жалобу, приходили с проверкой, ничего не изменилось, платим за воду регулярно каждый месяц вот только откуда берутся суммы? Непонятно. За что платим если воды нет?

Автор поста попросил посоветовать ему в комментариях, как быть. "КП" выясняет подробности этой истории.