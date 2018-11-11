2018-11-11T19:27:10+03:00
Недвижимость

Воронежцы: в многоэтажке на левом берегу месяц нет холодной воды

Об этом сообщают горожане
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель левого берега пожаловался на отсутствие нормального напора в кране холодной воды. По его словам, кран часто и вовсе пересыхает. И это несмотря на исправную оплату коммунальных услуг. О проблеме воронежец написал пост в сообществе "Типичный Воронеж":

- По адресу Ленинский проспект, 134 уже который месяц нет холодной воды, а если есть то течёт тоненькой струей, писали коллективную жалобу, приходили с проверкой, ничего не изменилось, платим за воду регулярно каждый месяц вот только откуда берутся суммы? Непонятно. За что платим если воды нет?

Автор поста попросил посоветовать ему в комментариях, как быть. "КП" выясняет подробности этой истории.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже "Фольксваген" врезался в "Тойоту" и полицейский автомобиль
Воронежцы могут подарить сиротам добрые книги на Новый Год
Воронежцев просят передать в дом престарелых уютные вещи и красочные открытки к Новому Году
На новой неделе будет -7: синоптики обещают воронежцам мороз и солнце
В Воронежской области уже две ночи не могут найти пропавшую 81-летнюю бабушку
"Лада" и "ГАЗель" насмерть сбили воронежца, перебегавшего дорогу
В Воронеже задержали мошенника, который под предлогом ремонта не вернул чужую машину
Воронежцы: после введения платных парковок в центре машины стали блокировать выезд станции скорой помощи
Полицейские в Воронежской области по горячим следам поймали поджигателя частного дома
Воронеж попал в десятку городов, где чаще всего нарушают на дороге и платят штрафы
Сергей Волгин после разгрома «Спартака-2»: «Нам не хватает стабильности»
Виктор Булатов в Воронеже заявил, что в московском «Спартаке» эпидемия
Воронежский «Факел» разгромил московский «Спартак-2»
Ночью в Воронеже обещают небольшой снег