2018-11-11T18:06:59+03:00
Общество

Воронежцы могут подарить сиротам добрые книги на Новый Год

Детскую литературу передадут также ребятам из многодетных семей
Юлия ТЕРНОВА
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Воронежская научная библиотека имени Никитина проводит благотворительную акцию "Подари детям книгу!". До 15 декабря воронежцы могут передать в библиотеку книги, которые впоследствии раздатут детям из многодетных и малоимущих семей и в детские дома. Детскую литературу не обязательно покупать, но важно все же, чтобы издания были в хорошем состоянии. Если между страниц вы оставите записку с пожеланиями новому владельцу, это только приветствуется.

Напомним, что библиотека работает во все дни кроме пятницы, по будням с 9.00 до 20.00, по выходным - с 12.00 до 20.00. В последнюю среду месяца обычно бывает санитарный день.

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