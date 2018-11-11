Воронежцев просят передать в дом престарелых уютные вещи и красочные открытки к Новому Году

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-11T19:31:31+03:00

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Волонтеры фонда "Старость в радость" традиционно собирают подарки к Новому Году в дом престарелых. Бабушек и дедушек порадовать просто: по поводу поздравлений у них не оказалось никаких конкретных пожеланий, потому волонтеры просят воронежцев помочь самыми простыми вещами. Во-первых, купить и подписать красочную открытку с добрыми пожеланиями.

- Пожилые люди всегда первым делом интересуются, кто их поздравил, так что напишите пару слов о себе, - советуют организаторы акции.

Во-вторых, в качестве подарка подойдет красивый настенный или настольный календарь формата не больше А4 на 2019год. Не останутся невостребованными уютные теплые носки и просторные футболки с сорочками. Для мужчин - размера как минимум XL, для женщин - ночные рубашки от 50 размера. Подойдет в качестве презента мягкая игрушка или крем для рук. Можно купить тапочки. Для бабушек размер от 38, для дедушек - от 41.

Кроме подарков здесь всегда требуются: диабетические сладости на сорбите или ксилите, журналы со сканвордами, электробритвы, одноразовые станки и крем для бритья, полуторное постельное белье, радиоприемники, механические тонометры и товары для творчества, такие как раскраски, цветная бумага, цветные карандаши, фломастеры, пряжа. К сожалению, не все из пожилых людей в доме престарелых могут свободно передвигаться, поэтому тут всегда есть нужна в подгузниках размера 3 (L) и 4 (XL) и впитывающие пеленки 60х90.

- Если у Вас нет времени покупать подарок, но очень хочется помочь - можно перечислить средства на карту сбербанка - 5469 1300 1848 1620, - сообщают в фонде "Старость в радость". - Екатерина Дмитриевна К., карта привязана к номеру телефона 8 980 547 27 80.