2018-11-11T15:49:59+03:00
Общество

На новой неделе будет -7: синоптики обещают воронежцам мороз и солнце

Похолодание сопровождается полным отсутствием дождя или снега
Юлия ТЕРНОВА
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Зима уже в пути. Об этом говорит свежий прогноз погоды. Синоптики обещают нам легкий мороз и абсолютно ясную погоду в ближайшие дни. Согласно заверениям специалистов гидрометцентра, с понедельника и до новых выходных нас ждет дневная температура около двух градусов мороза. При этом в ночь с понедельника на вторник нас ждет похолодание до - 7. Все последующие ночи будут почти столь же прохладными.

Яркое солнце должно смениться снегом в следующую субботу. В остальные же дни без осадков.

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