В Воронежской области уже две ночи не могут найти пропавшую 81-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-11T14:58:07+03:00

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В Воронежской области ищут без вести пропавшую 81-летнюю пенсионерку. Рыкова Антонина Васильевна вышла из дома в пгт Грибановском 9 ноября и больше там не появлялась. Связь с бабушкой потеряна, а между тем на улице температура уже опускается до минуса. Женщина уже две ночи провела вне дома. Волонтеры "Лиза Алерт" бьют тревогу и просят распространять эту информацию как можно активнее.

Вот приметы пенсионерки: рост 160 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы русые с проседью. В день исчезновения была одета в синюю кофту, голубой жилет, красный платок и черные сапоги. Волонтеры сообщают, что бабушка нуждается в медицинской помощи и потому может быть дезориентирована. Если вы могли видеть Антонину Васильевну или располагаете какой-либо информацией, свяжитесь с "Лиза Алерт" по номеру, указанному под фото, или звоните по номеру 112.