"Лада" и "ГАЗель" насмерть сбили воронежца, перебегавшего дорогу

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-11T13:31:50+03:00

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На дороге в обход Воронежа, на улице Транспортной, насмерть сбили человека. Это произошло в субботу, вечером 10 ноября, около 17.20 на 30 километре. Как сообщают в пресс-службе регионального управления полиции, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, когда попал под колеса автомобиля "Ниссан Кашкай". После этого пешехода отбросило под колеса "ГАЗели", проезжавшей по соседней полосе.

На место прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Мужчине было 32 года. Теперь сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего и уточняют обстоятельства этого ДТП.