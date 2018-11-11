В Воронеже задержали мошенника, который под предлогом ремонта не вернул чужую машину

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-11T15:50:31+03:00

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25-летний воронежец обратился в полицию после того, как отдал знакомому, разбирающемуся в автомобилях, свою "Ладу Приору" для ремонта. Знакомый не собирался возвращать машину: он тянул время под разными предлогами.

- В течение нескольких месяцев "Лада Приора" находилась у злоумышленника, который, ссылаясь на различные технические сложности в ремонте, не возвращал ее владельцу, - сообщили в пресс-службе полиции. - Ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний житель города Воронежа дал признательные показания и пояснил, что переданное ему для ремонта транспортное средство, продал на запчасти. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 300 тысяч рублей.