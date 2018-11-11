2018-11-11T11:49:27+03:00
Общество

Воронежцы: после введения платных парковок в центре машины стали блокировать выезд станции скорой помощи

В этом месте всегда было больше машин, чем нужно
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста в "Местоположение ДПС Воронеж- МДПС & AUTO NEWS VRN"Скриншот поста в "Местоположение ДПС Воронеж- МДПС & AUTO NEWS VRN"
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Воронежцы не раз жаловались, что замечают много припаркованных автомобилей на проспекте Революции, у подстанции скорой помощи Центрального района. Количество авто в этом месте часто наводит на мысль, что в случае вызова экипаж скорой помощи не сможет беспрепятственно выехать отсюда. В конце мая 2017 года даже произошел такой случай: медики не успели к пожилому мужчине, которому стало плохо на улице. Департамент здравоохранения тогда объяснил промедление тем, что выезд с подстанции был заблокирован. Эти проблемы возникали до введения платных парковок. Теперь, когда найти бесплатную стоянку в центре невозможно, проблема приобрела новую актуальность.

Накануне подписчик сообщества "Местоположение ДПС Воронеж- МДПС & AUTO NEWS VRN" опубликовал пост, в котором констатировал, что после введения платных парковок обнаруживает выезд с подстанции полностью забитым. Это при том, что в этом месте давно стоит бросающаяся в глаза табличка с разъяснением, почему тут нельзя парковаться. Это может стоить кому-то жизни.

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