Полицейские в Воронежской области по горячим следам поймали поджигателя частного дома

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-11T10:28:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в дежурную часть позвонила 53-летняя жительница Панино и сообщила, что ночью кто-то обложил веранду ее дома соломой и поджег. Женщина могла погибнуть в ходе этого ночного пожара. На место выехали полицейские, которые в разговоре с владелицей обгоревшего дома быстро установили, что единственный человек, с которым она кофликтовала - ее собственный сын. У мужчины с матерью испорчены отношения. Живет он неподалеку от матери, и стражи порядка направились к нему.

Во время разговора с правоохранителями быстро выяснилось, что именно сын женщины поджег ее веранду. Теперь его будут судить по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Отягчает наказание то, что мужчина сделал это общеопасным способом - путем поджога. Сын погорелицы теперь под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.