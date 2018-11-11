Воронеж попал в десятку городов, где чаще всего нарушают на дороге и платят штрафы

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-11T10:30:43+03:00

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Социальная сеть "Одноклассники" опубликовала результаты своего исследования на тему того, в каких регионах России больше всего тратят на штрафы ГИБДД и, стало быть, большего всего нарушают правила дорожного движения. Для этого аналитикам пришлось проанализировать транзакции по штрафам ГИБДД в специальном приложении соцсети. Учетный период составил 12 месяцев начиная с сентября 2017 года.

В результате получился такой рейтинг. Самыми избалованными нарушителями оказались жители столичного региона. Далее следуют тюменцы и жители Красноярска: северяне с их зарплатами, видимо, считают, что могут себе это позволить. Не очень благополучным в этом отношении оказался и Воронеж: он занял восьмую строчку рейтинга. Значит, правда, что на наших улицах не хватает культуры вождения? Эту точку зрения иногда высказывают гости города.