Сергей Волгин после разгрома «Спартака-2»: «Нам не хватает стабильности»

10 Нояб. 23:12 2018-11-10T23:14:19+03:00

Сергей Волгин после разгрома "Спартака-2" больше говорил о проблемах. Фото: кадр с видео youtube.com

Главный тренер воронежского «Факела» выглядел не очень радостным, несмотря на позитивный результат

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После крупной победы «Факела» - 3:0 над совсем не слабым московским «Спартаком-2» главный тренер нашей команды Сергей Волгин смотрелся скорее задумчивым, чем довольным:

- Нам не хватает стабильности. В первом тайме вначале Афанасьев хорошо трудился на своем фланге, создавал остроту, но потом отдали инициативу гостям, начали проигрывать много единоборств. Хорошо, что не пропустили – спартаковцы несколько моментов не реализовали. Повезло!

Конечно, ключевым моментом матча стало удаление. После него появился простор для атак, многое стало получаться. Особенно отмечу то, что часто стали отбирать мяч не на своей, а на чужой половине поля. Ну и преимуществом воспользовались умело.

- Почему не хватает стабильности?

- Все-таки в начале сезона, можно сказать, 19 новичков влились в состав. Чтобы отладить игру, считаю, даже первого круга мало.

- «Факелу» предстоит напряженный график игр, будете ли применять ротацию?

- Не рискну сказать, что для полноценной ротации у нас достаточно игроков. Будем учитывать силу соперников при определении состава.