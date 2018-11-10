2018-11-10T23:14:19+03:00
Спорт

Сергей Волгин после разгрома «Спартака-2»: «Нам не хватает стабильности»

Главный тренер воронежского «Факела» выглядел не очень радостным, несмотря на позитивный результат
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Сергей Волгин после разгрома "Спартака-2" больше говорил о проблемах.Сергей Волгин после разгрома "Спартака-2" больше говорил о проблемах.Фото: кадр с видео youtube.com
Изменить размер текста:

После крупной победы «Факела» - 3:0 над совсем не слабым московским «Спартаком-2» главный тренер нашей команды Сергей Волгин смотрелся скорее задумчивым, чем довольным:

- Нам не хватает стабильности. В первом тайме вначале Афанасьев хорошо трудился на своем фланге, создавал остроту, но потом отдали инициативу гостям, начали проигрывать много единоборств. Хорошо, что не пропустили – спартаковцы несколько моментов не реализовали. Повезло!

Конечно, ключевым моментом матча стало удаление. После него появился простор для атак, многое стало получаться. Особенно отмечу то, что часто стали отбирать мяч не на своей, а на чужой половине поля. Ну и преимуществом воспользовались умело.

- Почему не хватает стабильности?

- Все-таки в начале сезона, можно сказать, 19 новичков влились в состав. Чтобы отладить игру, считаю, даже первого круга мало.

- «Факелу» предстоит напряженный график игр, будете ли применять ротацию?

- Не рискну сказать, что для полноценной ротации у нас достаточно игроков. Будем учитывать силу соперников при определении состава.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виктор Булатов в Воронеже заявил, что в московском «Спартаке» эпидемия
Воронежский «Факел» разгромил московский «Спартак-2»
Ночью в Воронеже обещают небольшой снег
Утром в Воронежской области загорелась «Тойота Королла»
Воронежский «Факел» разорвал контракты с двумя полузащитниками
Воронежский заповедник «Дивногорье» поборется за звание «Мой любимый музей»
Практически каждый четвертый воронежец получает зарплату в конверте
В Воронежской области разыскивают мужчину в камуфляжном костюме
Воронежцев приглашают на просмотр лучших черно-белых фильмов
В Воронеже устанавливают первые новогодние елки
Воронежский зоопитомник «Червленый Яр» перешел на зимний режим работы
Для большинства воронежцев оказалась непосильной стоимость часа на платной парковке
В Воронежской области назначили нового руководителя управления по работе с обращениями граждан
Житель Воронежа понял, почему не надо приезжать на своей машине к отделу судебных приставов
Парковки у воронежских больниц и школ могут сделать бесплатными
Памятник "Воронежский фронт" может появиться в одном из парков города
Арендатор воронежского парка "Танаис" проиграл суд с городскими властями
Финалисты воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса прорвались через туман
В Воронеже ищут 62-летнего пенсионера
В Воронеже могут отменить плату за парковку в центре города рядом с учреждениями соцсферы
Воронежцам рассказали, как вести себя пассажирам такси в случае аварии
В Воронеже на пешеходном переходе сбили пятилетнего мальчика
Проектировать вторую очередь Центрального парка Воронежа будут голландские архитекторы