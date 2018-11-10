Виктор Булатов в Воронеже заявил, что в московском «Спартаке» эпидемия
После поражения в выездном матче от «Факела» - 0:3 Виктор Булатов отбросил поликкоректность куда подальше:
- Несмотря на то, что наш состав был далеко не оптимальным, первый тайм сыграли на равных. Но потом сработал судья. Я не часто об этом говорю, но на этот раз Лихачеву дали первую спорную желтую карточку. А во втором случае вообще было обычное единоборство. Нашего игрока удалили, а потом через пять минут Осипенко скосил Руденко – судья молчал.
- С чем связан недокомплект в составе?
- Пантелеев и Полубояринов уже приехали на игру с «Факелом», но в основной команде случилась какая-то эпидемия, и они отправились в Уфу.
- Стоит ли перед командой какая-нибудь задача на сезон, кроме подготовки резерва?
- Нет, даже задачи не вылететь никто не ставил. По крайней мере я не слышал.
- Может ли Пантелеев претендовать на место в главной команде «Спартака»?
- Решать тренеру, но мне кажется, ему можно дать шанс. Возможно, зимой или летом он окажется в основной команде.