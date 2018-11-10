Виктор Булатов в Воронеже заявил, что в московском «Спартаке» эпидемия

10 Нояб. 22:58 2018-11-10T22:59:17+03:00

Виктор Булатов после матча сетовал на недокомплект и на судейство. Фото: кадр с видео youtube.com

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После поражения в выездном матче от «Факела» - 0:3 Виктор Булатов отбросил поликкоректность куда подальше:

- Несмотря на то, что наш состав был далеко не оптимальным, первый тайм сыграли на равных. Но потом сработал судья. Я не часто об этом говорю, но на этот раз Лихачеву дали первую спорную желтую карточку. А во втором случае вообще было обычное единоборство. Нашего игрока удалили, а потом через пять минут Осипенко скосил Руденко – судья молчал.

- С чем связан недокомплект в составе?

- Пантелеев и Полубояринов уже приехали на игру с «Факелом», но в основной команде случилась какая-то эпидемия, и они отправились в Уфу.

- Стоит ли перед командой какая-нибудь задача на сезон, кроме подготовки резерва?

- Нет, даже задачи не вылететь никто не ставил. По крайней мере я не слышал.

- Может ли Пантелеев претендовать на место в главной команде «Спартака»?

- Решать тренеру, но мне кажется, ему можно дать шанс. Возможно, зимой или летом он окажется в основной команде.