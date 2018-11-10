Воронежский «Факел» разгромил московский «Спартак-2»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-11-10T19:10:59+03:00

Лебеденко в матче со "Спартаком-2" оформил дубль и снова включился в гонку лучших бомбардиров ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

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В чемпионате России не все в порядке не только у основного состава столичного «Спартака», но и у его дубля. В этом лишний раз убедила сегодняшняя игра «Факела».

Первый тайм выдался равным, хотя самый опасный момент упустил Михаил Бирюков, не попавший в ворота с убойной позиции. Спартаковцы даже немного больше держали мяч, но до опасных моментов дело практически не доводили. Да еще и Лихачев получил «горчичник». А во втором тайме не успокоился и еще одним грубым фолом напросился на удаление.

И «Факел» образцово реализовал лишнего. Сначала был бенефис капитана Игоря Лебеденко. После провала обороны «Спартака-2» в центре он сначала на 59 минуте как рукой забросил мяч в дальний угол ворот гостей. Затем на 68-й лучше всех сориентировался после подачи углового (ему, надо сказать, помог своей пассивностью и вратарь Терешкин) – 2:0. Это был уже девятый мяч Лебеденко в нынешнем чемпионате.

Продолжил банкет заслуживший гол своей активностью Михаил Афанасьев. Замыкая прострел с левого фланга, он в падении внес мяч уже в пустые ворота – 3:0. Спартаковцы могли размочить счет, но удар Руденко из-за пределов штрафной лишь чиркнул по перекладине.

«Факел», таким образом, победил во втором матче подряд (напомним, ранее был выигрыш в гостях у «Сочи» - 2:0) и набрал 26 очков. Пока он остается на 15 месте, но уже есть определенный отрыв от 16-го, а значит и от зоны вылета – четыре очка.

14 ноября «Факел» сыграет на выезде с ярославским «Шинником». С одной стороны, эта команда идет на 11 месте с 28 очками, то есть, очевидно, что соперник нелегкий. С другой, именно с «Шинником» последние матчи «Факелу» определенно удаются. Игра начнется в 18.30.