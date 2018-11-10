Ночью в Воронеже обещают небольшой снег

СЕГОДНЯ 18:57 2018-11-10T18:58:56+03:00

Вероятно, что первый снег еще в воздухе будет таять Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Правда, есть шанс, что очень быстро он весь растает

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Быть может, не так уж и сильно поспешили те, кто уже начал устанавливать новогодние елки? Ведь, согласно прогнозам погоды, уже в эту ночь 11 ноября ожидается небольшой снег. Он должен идти и утром, и даже немного днем предстоящего воскресенья. Однако есть вероятность, что продержатся первые снежные осадки совсем недолго или и вовсе сразу же превратятся в морось.

- Облачно с прояснениями. Ночью небольшие моросящие осадки, днем без осадков. Ветер восточный ночью 6-11, днем 9-14 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла, - так говорят о предстоящем выходном дне в воронежском гидрометцентре.