2018-11-10T17:34:19+03:00
Происшествия

Утром в Воронежской области загорелась «Тойота Королла»

К счастью, никто из людей не пострадал
Олег ИВАНОВ
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10 ноября в 4.35 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области позвонили жители города Лиски. Они рассказали, что на улице Белинского начался пожар. Тут же на место ЧП выехала пожарная машина из близлежащей части. Оказалось, что загорелся автомобиль «Тойота Королла».

Четверо спасателей смогли справиться с огнем в 4.47. Однако за это время огонь сильно прошелся по автомобилю. К счастью, по оперативной информации пострадавших нет. Причина возникновения пожара уточняется.

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