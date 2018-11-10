Воронежский «Факел» разорвал контракты с двумя полузащитниками

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-10T16:52:14+03:00

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В преддверии домашнего матча с московским «Спартаком-2» воронежский футбольный клуб «Факел» расстался с двумя футболистами. По соглашению сторон контракты были расторгнуты с полузащитниками Иваном Беликовым и Маратом Шогеновым. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба клуба.

Иван Беликов пришел в команду совсем недавно, в июле, из команды ПФЛ «Сахалин». За это время он успел принять участие в семи встречах, но при этом провел на поле всего 395 минут. В стартовом составе полузащитник начинал четыре игры, однако за все это время он успел отметиться лишь желтой карточкой.

Марат Шогенов в этом сезоне в основном выходил на замены. На его счету лишь один матч в стартовом составе из тех шести встреч, в которых он вообще появлялся на поле. К сожалению за 150 минут игрового времени ему так и не удалось отметиться хоть каким-либо действиями. Возрастной полузащитник также стал одним из приобретений минувшего лета.

В воронежском «Факеле» игрокам пожелали успешного продолжения футбольной карьеры.