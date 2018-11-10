Воронежский заповедник «Дивногорье» поборется за звание «Мой любимый музей»

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-10T16:26:13+03:00

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Всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей — 2018» проходит с 4 по 26 ноября на главном портале о русской культуре «Культура.РФ». Всем желающим организаторы данного конкурса предлагают выбрать свой любимый музей. Участвую все регионы России. Теперь же среди участников есть и природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».

Правда, он не единственный, кто представляет Воронежскую область. Так, вы может отдать свой голос за музей-усадьбу Д.В. Веневитинова, областной художественный музей имени И.Н. Крамского или, например, за Павловский районный краеведческий музей. Есть множество других участников со всего нашего региона.

Вы можете голосовать один раз каждый день. Итоги всероссийского народного голосования будут подведены уже в декабре 2018 года.