Практически каждый четвертый воронежец получает зарплату в конверте

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-10T16:53:30+03:00

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- Какую зарплату вы получаете? - такой, как принято считать, нескромный вопрос, задали на днях воронежцам специалисты института общественного мнения «Квалитас». Сразу оговоримся, что речь шла не о конкретных суммах, а о форме оформления дохода. Только 2,2% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

73,7% горожан уверяются, что получают «белую» зарплату. Чаще всего полностью официально работают люди старше 50 лет. А вот молодежь, как выяснили исследователи, не против того, чтобы схитрить.

Так, 10,9% воронежцев признались, что их зарплату можно полностью назвать «черной». То есть деньги выдают им в конверте, и соответственно никакие налоги эти люди не платят. Еще 13,2% горожан рассказали, что их работодатели выдают «серую», частично официальную зарплату - обычно по закону оформляется лишь малая ее часть. Остальное выплачивают тихо и неофициально.

Стоит отметить, что за последние пять лет процент тех, кто получает «белую» зарплату вырос с 68% до тех 74%, о которых мы уже говорили.