2018-11-10T12:56:38+03:00
Общество

В Воронежской области разыскивают мужчину в камуфляжном костюме

Об Алексее Гусеве ничего не известно с 6 ноября
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Так выглядит Алексей ГусевТак выглядит Алексей Гусев
Изменить размер текста:

Волонтеры воронежского поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках Гусева Алексея Васильевича. 41-летний мужчина жил в городе Лиски. Однако с 6 ноября о нем и его местонахождении ничего не известно. Ни с родственниками, ни с друзьями Алексей не связывался.

Его рост - 170 см. Пропавший мужчина был лысым. У него худощавое телосложение и голубые глаза. О каких-либо особых приметах волонтеры не сообщают.

На момент исчезновения житель Лисок был одет в камуфляжный костюм, белый свитер и серые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем Алексее Гусеве, позвоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев приглашают на просмотр лучших черно-белых фильмов
В Воронеже устанавливают первые новогодние елки
Воронежский зоопитомник «Червленый Яр» перешел на зимний режим работы
Для большинства воронежцев оказалась непосильной стоимость часа на платной парковке
В Воронежской области назначили нового руководителя управления по работе с обращениями граждан
Житель Воронежа понял, почему не надо приезжать на своей машине к отделу судебных приставов
Парковки у воронежских больниц и школ могут сделать бесплатными
Памятник "Воронежский фронт" может появиться в одном из парков города
Арендатор воронежского парка "Танаис" проиграл суд с городскими властями
Финалисты воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса прорвались через туман
В Воронеже ищут 62-летнего пенсионера
В Воронеже могут отменить плату за парковку в центре города рядом с учреждениями соцсферы
Воронежцам рассказали, как вести себя пассажирам такси в случае аварии
В Воронеже на пешеходном переходе сбили пятилетнего мальчика
Проектировать вторую очередь Центрального парка Воронежа будут голландские архитекторы