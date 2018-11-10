В Воронежской области разыскивают мужчину в камуфляжном костюме

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-10T12:56:38+03:00

Об Алексее Гусеве ничего не известно с 6 ноября

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Волонтеры воронежского поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках Гусева Алексея Васильевича. 41-летний мужчина жил в городе Лиски. Однако с 6 ноября о нем и его местонахождении ничего не известно. Ни с родственниками, ни с друзьями Алексей не связывался.

Его рост - 170 см. Пропавший мужчина был лысым. У него худощавое телосложение и голубые глаза. О каких-либо особых приметах волонтеры не сообщают.

На момент исчезновения житель Лисок был одет в камуфляжный костюм, белый свитер и серые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем Алексее Гусеве, позвоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.