Воронежцев приглашают на просмотр лучших черно-белых фильмов

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-10T11:19:07+03:00

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Воронежская библиотека имени И.С. Никитина с 11 ноября по 2 декабря проводит акцию «Смотрим черно-белое кино». Организаторы обещают погрузить всех желающих в магическую атмосферу неспешности, прозрачности, фантазии.

- То, что в цветном кадре предстает знакомым и настоящим, в черно-белом кино становится призрачным миражом. Это классика, никогда не выходящая из моды, - отмечают в библиотеке.

В рамках акции воронежцев также ждет выставка видеодокументов «Смотрим черно-белое кино», также будет подготовлен информационный стенд «Знакомимся с историей кинематографа».

Но самое главное, конечно же, кино. Для просмотра предлагаются следующие фильмы:

11 ноября – «Цирк» (реж. – Ч. Чаплин, 1928 г.);

18 ноября – «Серёжа» (реж. – Г. Данелия, И. Таланкин; 1960 г.);

25 ноября – «Римские каникулы» (реж. – У. Уайлер, 1953 г.);

2 декабря – «Дело было в Пенькове» (реж. – Ст. Ростоцкий, 1957 г.).

Вход свободный.