В Воронеже устанавливают первые новогодние елки

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-10T11:08:34+03:00

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В начале ноября на парковке одного из гипермаркетов Воронежа, расположенного на улице Шишкова, дом №72, установили внушительную новогоднюю елку. Видимо, предприимчивые люди решили заранее создать новогоднее настроение для своих покупателей. Однако на фоне туманного города праздничная ель смотрится пока не слишком здорово, что поспешили отметить и сами горожане.

- Не рановато ли? - таков был главный вопрос воронежцев по поводу новогоднего дерева в социальных сетях. Другие же отметили, что елку и убирают чуть ли не летом, так что это уже стандартная практика. Тем более, что некоторые магазины уже начинают активно распространять праздничные каталоги, вероятно, надеясь, что покупатели по привычке пойдут скупать все и вся, готовясь к волшебной ночи.