Воронежский зоопитомник «Червленый Яр» перешел на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-10T10:35:32+03:00

Посещения будут прекращаться на два часа раньше

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С 10 ноября зоопитомник «Червленый Яр» перешел на зимний режим работы. Теперь посетить его можно с пятницы по воскресенье с 10.00 до 17.00. При этом, касса будет работать до 16.00. Вход для детей младше семи лет бесплатный.

Зоопитомник был создан в 2010 году в качестве подсобного хозяйства Воронежского зоопарка. Он расположен на левом берегу Воронежского водохранилища (рядом с плотиной) по адресу: ул.Смородиновая, 2д.

Здесь вы сможете увидеть диких кабанов, благородных и пятнистых оленей, косулю, а также представителей других природных зон: европейского муфлона, северного оленя, тибетских яков. Есть в зоопитомнике и экзотические виды: бизоны, ламы, гуанако и верблюды.