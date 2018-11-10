2018-11-10T09:59:51+03:00
Общество

Для большинства воронежцев оказалась непосильной стоимость часа на платной парковке

Только 16% автомобилистов могут платить по 40 рублей в час
Олег ИВАНОВ
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Многие горожане сейчас ищут альтернативные места, где можно оставить автомобильМногие горожане сейчас ищут альтернативные места, где можно оставить автомобильФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Специалисты института общественного мнения «Квалитас» решили узнать, что думают воронежцы о стоимости платных парковок. Напомним, за один час «простоя» в центре города нужно сегодня заплатить 40 рублей. Именно эту цену и комментировали респонденты.

Оказалось, что люди как с плохим, так и с хорошим материальным положением в одинаковой мере озабочены высокой стоимостью часа парковки. 59,1% сказали, что цена слишком велика. Смирились с положением дел 32,8% воронежцев - они считают установленную планку нормальной. Что удивительно, есть и те 2,5%, которые готовы платить больше 40 рублей. Хотя, быть может, они просто отвечали иронично?

Важно, что в опросе участвовали как автомобилисты, так и те, у кого нет машины. Совершенно другие результаты получаются, когда мы оставим только владельцев машин. Тогда уже число недовольных положением дел вырастет до 82%. И только 16% автомобилистов готовы платить именно такую сумму.

Напомним, что также в Воронеже есть абонементы: на сутки - 400 рублей, на месяц - 4500 и на год - 50 200 рублей. Подробнее о том, что нужно знать о платных парковках в центре, читайте здесь.

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