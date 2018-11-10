2018-11-10T09:29:40+03:00
Общество

В Воронежской области назначили нового руководителя управления по работе с обращениями граждан

На эту должность пришел Борис Прокопенко, уже работавший с Александром Гусевым
Олег ИВАНОВ
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Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Прокопенко Бориса Леонидовича на должность руководителя управления по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области. О соответствующем решении пресс-служба обладминистрации сообщила 9 ноября.

Отметим, что до этого Борис Прокопенко также трудился в команде Александра Гусева - начальником отдела административных и внешних связей в мэрии Воронежа. То есть он был одним из замов руководителя управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества. Также можно отметить, что Борис Прокопенко - кандидат юридических наук по специальности «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность».

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