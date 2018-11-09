2018-11-09T20:06:57+03:00
Общество

Житель Воронежа понял, почему не надо приезжать на своей машине к отделу судебных приставов

Как только возникла угроза ареста его автомобиля, он сразу нашел возможность оплатить долг
Виктор ПАВЛОВ
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Мужчина далеко не уехал. Фото УФССП по Воронежской областиМужчина далеко не уехал. Фото УФССП по Воронежской области
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Житель Воронежа никак не хотел отдавать 22 тысячи рублей, взятые в долг у знакомого. Тот разозлился и отправился к правоохранителям. Продолжение истории рассказали в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

В Левобережном районном отделе судебных приставов выяснили, что в собственности у должника находится автомобиль ВАЗ-2114. Мужчину вызвали на встречу и спросили: "Где стоит машина?" Тот попытался избежать ответа, а потом выдавил: "В гараже". Также наш герой уверил судебного пристава, что денег у него нет, потому что он нигде не работает.

Но последний выглянул в окно - и увидел ту самую "четырнадцатую". Автомобиль должника тут же заблокировали другой машиной, начали оформлять арест. Поняв, что дело плохо, мужчина позвонил знакомому, и тот оплатил долг. Главное, чтобы этот человек тоже в итоге не пошел жаловаться, что ему не возвращают деньги...

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