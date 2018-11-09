Парковки у воронежских больниц и школ могут сделать бесплатными

СЕГОДНЯ 19:25 2018-11-09T19:30:05+03:00

С новым законопроектом не все так просто Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Но совершенно неясно, смогут ли ими пользоваться пациенты и родители учащихся

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В Воронеже будут обсуждать законопроект об отмене платных парковок у социальных учреждений. 9 ноября об этом заявили в пресс-службе областной Думы.

Как отметили в законодательном собрании, в адрес общественных приемных поступило огромное количество обращений. Воронежцы негодуют, почему их заставляют платить даже у школ, детсадов, больниц и поликлиник. В связи с этим депутаты решили "рассмотреть целесообразность" принятия областного закона, который запретит платные парковки у социальных учреждений. Обсуждать его будут вместе с представителями администрации и ГИБДД.

Пока не совсем ясно, за счет чего депутаты планируют освободить парковочные места. Ведь если в зоне платной парковки все-таки появятся бесплатные островки у соцучреждений, их сразу же начнут занимать не пациенты и родители учащихся, а работники соседних офисов.