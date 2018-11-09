Памятник "Воронежский фронт" может появиться в одном из парков города

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-09T18:39:02+03:00

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Монумент под названием "Воронежский фронт" может появиться в одном из скверов или парков Воронежа. С предложением установить такой памятник выступил председатель воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский.

По замыслу создателей. монумент должен появиться к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (эту дату мы будем отмечать в 2020-м году). Власти решили изучить проект и подобрать варианты размещения монумента.

Это не единственный памятник, который может появиться в Воронеже в ближайшее время. Обсуждается перспектива создания монумента работникам ФСБ у музея-диорамы.