Арендатор воронежского парка "Танаис" проиграл суд с городскими властями

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-09T17:49:49+03:00

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Воронежский арбитраж отказал ООО "Танаис" в удовлетворении двух исков к мэрии города. Компания пыталась оспорить договор аренды парка и добиться права собственности на один из аттракционов - железную дорогу.

Тем временем арбитраж рассматривает иски мэрии к ООО "Танаис". Городские власти требуют убрать аттракционы с территории парка и взыскать задолженность в размере 12 миллионов рублей.

Споры мэрии с ООО «Танаис», которому парк сдавался с 1994 года, начались в 2013 году. Тогда управление имущественных и земельных отношений Воронежа уведомило предпринимателей, что продлевать договор аренды на новый срок не собирается. Арбитражный суд сначала встал на сторону «Танаиса», но в 2016 году решение отменил.

- Возникла правовая неопределенность, связанная с судьбой стационарных аттракционов, расположенных в парке, - рассказали в ООО «Танаис». - При негативном развитии событий придется их распиливать и отправлять на металлолом. Перенести эти масштабные устройства в другое место или продать целиком не представляется возможным.