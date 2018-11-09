Финалисты воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса прорвались через туман

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-09T17:39:35+03:00

Пенальти решили все лишь в одном матче полуфинала. Фото: предоставлено организаторами.

Почти все участники решающих встреч определились в основное время полуфиналов

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Полуфиналы Лиги Чемпионов Бизнеса проходили в условиях, характерных для страны-родоначальницы футбола – прямо-таки в лондонском тумане. Судьи в этих играх показали всего шесть желтых карточек. Но зато каких! Четыре из них закончились дисквалификациями на решающие матчи.

В полуфинале Золотого кубка 1 «Продмаркет» с трудом сломил сопротивление футболистов «Сбербанка» - 3:3 в основное время, 3:2 в серии пенальти. «Воронежская кондитерская фабрика» оказалась значительно слабее «ТНС Энерго» - 2:6.

В 1/2 финала Серебряного кубка 1 «Росавтодор» без вариантов уступил «Газпроектинжинирингу» - 1:8. А «Молвест» уступил дорогу «Электросигналу» - 1:2.

В полуфинале Золотого кубка 2 «САФ-НЕВА» отпраздновал волевую победу над «Горэлектросетью» - 2:1. А судьбу противостояния «T-Systems» и «Pirelli» решил один точный удар - 1:0.

В 1/2 финала Серебряного кубка 2 коллектив Банка ФК «Открытие» получил техническое поражение в игре с ГК «Боравто» - 0:5 (-:+). «АГРО-Лидер» с «сухим» счетом уступил «Космос-Нефть-Газу» - 0:3.