В Воронеже ищут 62-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-09T17:23:59+03:00

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Воронежские волонтеры попросили помощи в поисках 62-летнего мужчины. Как сообщил поисковый отряд "Лиза Алер Воронежт", Сергей Щепотьев пропал еще 14 октября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Прметы мужчины: рост 166 см, худощавое телосложение, лысый, глаза голубые. Во что был одет мужчина в день пропажи неизветно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Щепотьева, просят связаться с волонтерами по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.