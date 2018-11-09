В Воронеже могут отменить плату за парковку в центре города рядом с учреждениями соцсферы

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-09T16:53:11+03:00

Соответствующий законопроект может быть в ближайшее время подготовлен депутатами регионального парламента по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова

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Проработать тему законодательного решения ряда вопросов, возникших при реализации проекта платных парковок в областном центре нужно, чтобы снять социальную напряженность, отметил он.

О необходимости инициировать урегулирование ситуации и привлечь все заинтересованные стороны к поиску разумного компромисса при организации дорожного движения в мегаполисе Владимир Нетёсов заявил в ходе XXXII конференции Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», которое состоялось 9 ноября в Воронеже, на площадке инновационного бизнес-инкубатора ВГТУ.

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