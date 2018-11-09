2018-11-09T16:47:39+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, как вести себя пассажирам такси в случае аварии

Рекомендации Роспотребнадзора
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, как надо действовать пассажирам такси в случае ДТП.

По закону, каждая машина такси должна быть застрахована по программе ОСАГО. Он гарантирует, что все участники ДТП смогут рассчитывать на компенсацию при наступлении страхового случая. Причем страховые выплаты производятся всем лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, в том числе и клиентам такси. И при этом совершенно не важно, кем был в аварии водитель - виновником или пострадавшим. Пассажир может получить компенсацию.

- Пассажиру, как пострадавшему, ущерб должна возместить страховая компания виновника происшествия, - рассказали в пресс-службе управления. - В случае, если это водитель такси — страховая компания перевозчика. Таким образом, пассажир получает свою компенсацию независимо от того, кто был виноват в ДТП.

Для получения компенсации надо представить документы: акт об аварии, (который пострадавший пассажир получит на руки), составленном уполномоченным на то органами полиции, пассажир должен быть указан как пострадавший, медицинское заключение о степени повреждений в результате автомобильного происшествия.

Затем пострадавший в течение 15 суток должен уведомить страховую компанию автовладельца о наступлении страхового случая, т.е. о желании получить компенсацию за нанесенный ущерб в результате аварии.

Страховая компания на основании медицинской экспертизы оценит ущерб, нанесенный в результате аварии. Затем в течение 30 дней вам должны выслать мотивированный отказ в выплате или перечислить компенсацию.

- В случае отказа, обращайтесь в суд, - рекомендуют в роспотребнадзоре.

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