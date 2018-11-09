2018-11-09T16:33:10+03:00
Происшествия

В Воронеже на пешеходном переходе сбили пятилетнего мальчика

ДТП случилось на улице 60 лет ВЛКСМ
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Воронеже автомобиль Opel Astra сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария случилась 8 ноября в 17:30 у дома №17 на улице 60 лет ВЛКСМ.

68-летний водитель иномарки двигался в сторону улицы Хользунова, а мальчик переходил дорогу вместе с мамой. К счастью, малыш практически не пострадал. Врачи оказали ребенку медпомощь и отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам: прежде, чем перейти дорогу, убедитесь, что водитель вас пропускает. Если идете с ребенком, держите его крепко за руку. Водителям, в свою очередь, необходимо снизить скорость при приближении к пешеходным переходам.

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